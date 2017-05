NBC: Selvmordsbomber sto bak eksplosjon i Manchester

ANNONSE

NBC News skriver også at minst 20 personer ble drept og «muligens flere hundre» skadd i hendelsen. CNN opplyser imidlertid at politiet klokken 02.15 natt til tirsdag oppgir at 19 mennesker er drept og 50 såret.

Flere amerikanske tjenestemenn som er blitt brifet om etterforskningen så langt, sier til NBC at britisk politi mistenker at en selvmordsbomber sto bak hendelsen.

Både britiske og amerikanske kilder opplyser at det kan ha vært to eksplosjoner under Ariana Grande-konserten. Eksplosjonene skal ha skjedd rett utenfor arenaen.

- Du kunne se at det lå døde på bakken, det var minst 20 personer døde der. Det var blod overalt, forteller en gråtende Kiera Dawber til CNN.

