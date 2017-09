Nesten 50.000 har flyktet i frykt for vulkanutbrudd på Bali

Nærmere 50.000 mennesker har flyktet fra områder rundt vulkanen Agung på Bali i Indonesia i frykt for at det kan komme et utbrudd.

Folk har flyktet til alle kanter av den populære ferieøya Bali, og noen har krysset over til naboøya Lombok, opplyser myndighetene på øya.

Beredskapen på vulkanen ble hevet til høyeste nivå fredag. Det betyr at det kan komme et utbrudd når som helst.

Agung, et over 3.000 meter høyt fjell, er blant Indonesias drøyt 130 aktive vulkaner. Vulkanen hadde sist utbrudd i 1963, og da mistet 1.100 mennesker livet.

(©NTB)

Nærmere 50.000 mennesker har flyktet fra områder rundt vulkanen Agung. Bildet er fra et evakueringssenter.

