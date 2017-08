Netanyahu freder bosetningene

Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at han aldri kommer til å avvikle én eneste bosetning på den okkuperte Vestbredden.

Netanyahu sa dette under en seremoni i bosetningen Barkan sørvest for Nablus mandag kveld, en uttalelse som ikke faller i god jord hos palestinerne.

– USA må gjøre noe med disse provokasjonene, sier president Mahmoud Abbas' talsmann Nabil Abu Rudeineh.

Over 700.000 israelere bor nå i nærmere 240 bosetninger og såkalte utposter på den okkuperte Vestbredden, inkludert Øst-Jerusalem.

Bosetningene er opprettet i strid med den fjerde Genèvekonvensjonen, der det i artikkel 49 heter «Okkupantmakten skal ikke deportere eller forflytte deler av sin egen sivilbefolkning til territoriene som okkuperes».

Et samlet verdenssamfunn fordømmer bosetningene, og FNs sikkerhetsråd slo senest 23. desember i fjor fast at de er ulovlige og at all byggeaktivitet i dem straks må stanse.

