Netanyahu vil diskutere trusselen fra Iran

Det skriver Netanyahu i en Facebook-melding lørdag.

– Jeg skal snart snakke med president Trump om hvordan vi kan møte trusselen fra det iranske regimet, som tar til orde for å ødelegge Israel, skriver statsministeren.

Netanyahu har vært en av de skarpeste kritikerne av stormaktenes atomavtale med myndighetene i Teheran. Trump har også vært svært kritisk til avtalen, som hans forgjenger Barack Obama var med på å få på plass.

Netanyahu skriver også direkte til det iranske folk.

– Jeg vet dere foretrekker å leve uten frykt. Dere har en stolt historie. Dere har en rik kultur. Tragisk nok er dere lenket i et teokratisk tyranni, skriver han.

– Våre to folk kan jobbe sammen for en mer fredelig og håpefull framtid for oss begge. Vi må overvinne terror og tyranni og sikre at frihet og vennskap vinner, fortsetter Netanyahu.

Den israelske statsministeren beskylder Iran for å utvikle en atombombe i hemmelighet, til tross for løftene om å gi opp sitt atomprogram og satse på et internasjonalt overvåket program for kjernekraft.