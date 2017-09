New York Times: - Trump ydmykte Sessions etter Mueller-utnevnelsen

President Donald Trump var rasende fordi justisministeren hadde erklært seg inhabil.

NEW YORK (Nettavisen): Justisminister Jeff Sessions befant seg i Det ovale kontor. Han var askehvit og rystet, skriver The New York Times.

President Donald Trump hadde nettopp skjelt ham ut og sagt at justisministeren burde trekke seg. Det var mai og bare tre måneder siden Jeff Sessions hadde fått jobben, etter at nettopp Trump hadde nominert ham og Senatet hadde stemt ham inn med 52 mot 47 stemmer.

Sessions var den første senatoren som ga Trump sin støtte under valgkampen og han hadde vært lojal helt siden. Nå lovte ham Trump at han skulle slutte, at han skulle sende over sitt avskjedsbrev, skriver The New York Times, som henviser til fire kilder med kjennskap til detaljer fra dette møtet i Det ovale kontor.

Trump var angivelig rasende fordi Sessions hadde erklært seg inhabil i Russland-etterforskningen, noe Sessions gjorde fordi han selv hadde hatt møter med russere før Trump overtok Det hvite hus.

Etter at Trump sparket James Comey fra stillingen som FBI-direktør, «fordi han ledet Russland-etterforskningen», hadde justisdepartementets nestkommanderende, Rod Rosenstein, utnevnt Robert Mueller som spesialgransker av denne etterforskningen.

Dette førte til at Trump ifølge The Times følte at han hadde mistet kontroll over etterforskningen. Han anklagde Sessions for å være illojal og sendte av gårde en rekke andre fornærmelser mot Sessions i dette møtet, skriver avisen.

I HARDT VÆR: Jeff Sessions.

Kilder i staben til Sessions forteller The Times at den nedsettende måten som Trump tiltalte Sessions på, var den mest ydmykende opplevelsen justisministeren har hatt i løpet av sine tiår i politikken.

President Trump endte til slutt med å avvise avskjedssøknaden til Sessions etter at hans rådgivere hadde argumentert med at en ny justisminister potensielt kunne skape enda flere problemer for Trump.

The New York Times skriver at Trump også i juli fortalte folk rundt seg at han ville kvitte seg med Sessions, men nok en gang endte det opp uten handling.

