New York Times: Russland har klargjort kryssermissil

Utplasseringen av missilet er en stor utfordring for president Donald Trumps administrasjon, som har som mål å bedre forholdet mellom de to landene, skriver New York Times.

Det landbaserte missilet bryter ifølge avisa med den russisk-amerikanske avtalen fra 1987. Ifølge Obama-administrasjonen testet Russland et slikt missil i 2014.

To russiske militære enheter har missilet, ifølge kilder i den amerikanske administrasjonen. Én av dem skal være på et testområde kalt Kapustin Jar, sørøst i Russland, mens den andre er ved en operativ base på et ikke oppgitt sted.