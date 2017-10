New York Times: Trumps kampanjeleder overgir seg til FBI

Donald Trumps tidligere valgkampsjef Paul Manafort, har meldt seg for FBI, etter ha blitt siktet.

MELDTE SEG: Paul Manafort forlater hjemmet sitt i Alexandria, Virginia, på vei for å melde seg til FBI.

Manafort meldte seg for FBI mandag. Han troppet opp på FBIs kontor i Washington 8.15, melder CNN.

Siktelsen



New York Times melder at også Rick Gates, som har jobbet for Manafort, kommer til å gjøre det samme.

De to er siktet for «sammensvergelse mot USA» og hvitvasking av penger.

Det er tolv punkter i siktelsen. I tillegg til punktene om sammensvergelse og hvitvasking er de to siktet for å ha unnlatt å ha registrert seg som utenlandske agenter.

Flere av anklagene dreier seg om Manaforts tidligere arbeid for partiet til den pro-russiske tidligere ukrainske presidenten Viktor Janukovitsj.

Det opplyser spesialetterforsker Robert Mueller, som gransker påstander om at Donald Trumps valgkampmedarbeidere samarbeidet med Russland for å sverte demokratenes kandidat Hillary Clinton.

Føderal etterforkning



Allerede i helgen meldte CNN at en storjury har godkjent de første siktelsene i forbindelse med etterforskningen. Storjuryen ble oppnevnt av spesialetterforsker Robert Mueller i august og ble sett som et tegn på at den føderale etterforskningen var i ferd med å skyte fart.

Manafort gikk av som Trumps kampanjesjef etter anklager om at han hadde hjulpet prorussiske myndigheter i Ukraina ved å overføre penger til Washington for fem år siden. I sommer ble Manaforts hjem ransaket, og da ble flere dokumenter beslaglagt.

Ifølge New York Times har Manafort også vært under etterforskning for skatteunndragelse, hvitvasking og for ikke å ha oppgitt penger han har mottatt for å drive lobbyvirksomhet.

Trumps nærmeste krets



Gates og Manafort er mangeårige samarbeidspartnere, og har jobbet sammen siden midten av 2000-tallet.

Manafort er den første av Trumps nærmeste medarbeidere som er siktet i Mueller-etterforskningen. Det er ventet at innholdet i siktelsen vil bli kjent mandag.

Manafort selv benekter å ha gjort noe ulovlig.

