New York vil saksøke Trump hvis han fjerner migrant-amnestiet

Guvernør Andrew Cuomo reagerer sterkt på utspillet fra USAs president.

NEW YORK (Nettavisen): Nærmere 800.000 innbyggere i USA risikerer å miste sin lovlige oppholdstillatelse i USA dersom president Donald Trump fjerner forgjenger Barack Obamas DACA-ordning, som beskytter barn som kom til USA som ulovlige innvandrere sammen med sine foreldre.

Flere kilder her i USA melder at Trump vil fjerne denne ordningen, med seks måneders forsinkelse. Dette er i tråd med hva han sa under valgkampen, men senere har han vinglet på dette feltet.

I et intervju med ABC News 26. januar lovet han å «ta vare på alle, for jeg har et stort hjerte».

Nå ser det altså ut til at han vil fjerne DACA, selv om enkelte også spekulerer i om dette er taktisk spill for å overtale demokratene i Kongressen til å stemme for finansiering av muren Trump ønsker å bygge langs grensen til Mexico.

Guvernør Andrew Cuomo i delstaten New York lover å saksøke Trump dersom han gjør alvor av dette.

- Presidentens handling vil rasere livene til hundretusener av unge mennesker som bare har hatt USA som sitt hjemland, sier Cuomo ifølge Reuters.

Ifølge The Washington Post ventes det en kunngjøring tirsdag. Ventetiden på seks måneder er trolig for å gi Kongressen tid til å vedta et alternativt program, skriver avisen.

