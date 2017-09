Nord-Korea forlot sine seter på første rad før Trump begynte sin FN-tale

Nord-Koreas delegasjon var fraværende da USAs president tordnet mot deres leder Kim Jong-un.

NEW YORK (Nettavisen): Det var ventet at USAs president Donald Trump ville fokusere på Nord-Korea i tirsdagens tale til FNs hovedforsamling og det gjorde han til gagns.

Han omtalte nok en gang Nord-Koreas leder Kim Jong-un som «rakettmannen».

- Rakettmannen er på vei til en selvmordaksjon for seg selv og sitt land. Det er på tide at Nord-Korea forstår at den eneste framtiden de har er uten atomvåpen, sa Trump.

Dette budskapet hørte ikke Nord-Koreas delegasjon.

FN-ambassadør Ja Song Nam forlot sitt sete før USAs president begynte sin tale.

HER REISER Nord-Koreas ambassadør Ja Song Nam seg fra sitt sete i FN-salen.

AMBASSADØR Ja Song Nam fra Nord-Korea forlater sitt sete.før Donald Trumps tale.

USAS PRESIDENT Donald Trump talte foran FNs hovedforsamling tirsdag.

Nord-Korea har de siste månedene gjennomført flere missiltester. Det spekuleres i at landet er i besittelse av våpen som har en lang nok rekkevidde til å nå Alaska.

I både august og september avfyrte Nord-Korea missiler som gikk i bane over Japan før de landet i Stillehavet.

FNs generalsekretær Antonio Guterres sa i sin tale tirsdag at faren for atomkrig er større nå enn på mange tiår.

- Bruken av atomvåpen burde være utenkelig, men i dag er den globale frykten for atomvåpen på det høyeste nivået siden den kalde krigen, sa Guterres fra talerstolen, ifølge NTB.

- Vurderer å skyte ned raketter



USA vurderer å skyte ned raketter som sendes opp fra Nord-Korea, uavhengig om de truer USA eller ikke, melder CNN.

En høytstående kilde i den amerikanske regjeringen opplyser til kanalen at de nå diskuterer om trusselen fra de nordkoreanske rakettene er så stor at USA uansett burde skyte dem ned.

