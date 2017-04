Nord-Korea skylder på Trumps aggressive Twitter-bruk for det iskalde forholdet mellom de to militærmaktene

ANNONSE

At president Donald Trump har skapt overskrifter med sin sterke ordbruk på Twitter er ikke noe nytt.

Nå har han også hisset på seg Nord-Korea som har sett seg kraftig lei på det de beskriver som svært aggressiv ordbruk på Twitter de siste dagene, skriver Washington Post.

Skal løse «problemet» Nord-Korea



« Nord-Korea leter etter trøbbel. Dersom Kina bestemmer seg for å hjelpe oss er det bra. Hvis ikke skal vi løse problemet uten dem. U.S.A».

North Korea is looking for trouble. If China decides to help, that would be great. If not, we will solve the problem without them! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017

Atomprøvesprengning i vente



Spenningen mellom USA, dets allierte og Nord-Korea har økt betraktelig etter at USA har sendt et hangarskip i retning halvøya og gjennomfører en stor militærøvelse sammen med Sør-Korea.

I explained to the President of China that a trade deal with the U.S. will be far better for them if they solve the North Korean problem! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 11, 2017

Pyongyang har på sin side nylig gjennomført en rakettest, og flere eksperter sier landet kan komme til å gjennomføre en atomprøvesprengning når som helst.

Nord-Koreas viseutenriksminister Han Song Ryol uttalte til Associated Press at Trump forverrer situasjonen mellom de to landene med den sterke ordbruken, og mener at han er verre en tidligere presidenter.

« Han er ute etter å provovsere», sier Ryol under intervjuet.

Had a very good call last night with the President of China concerning the menace of North Korea. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 12, 2017

Klar til krig



Denne vil da eventuelt komme i forbindelse med markeringen av 105-årsdagen til landets grunnlegger Kim Il-sung lørdag. Han døde 15. april 1994.

Torsdag fulgte landets leder Kim Jong-un med på en øvelse for en spesialstyrke, ifølge det statlige nyhetsbyrået KCNA. Øvelsen kommer samtidig som USA har sendt det president Donald Trump omtaler som en krigsflåte til den koreanske halvøy, og Nord-Korea har svart at landet er «klar til krig».

Nord-Korea er grundig lei av Donald Trumps tvitring og mener han bidrar til en ond sirkel og økt spenning på Korea-halvøya.

Visepresident Mike Pence ankommer Seoul søndag som første stopp på en rundtur i Asia, og det er ventet at han der skal understreke ytterligere Washingtons sterke allianse med med Sør-Korea og Japan i deres felles ønske om å stoppe Nord-Koreas atomvåpenprogram.

STØST: GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast er den største konvensjonelle bomben som er brukt.

Den amerikanske presidenten viste denne uken at han ikke bare bruker ord, men også handling.

Trump sa torsdag kveld at han var veldig stolt og fornøyd med de amerikanske styrkenes innsat, etter at 36 IS-opprørere ble drept av kjempebomben som USA slapp over et antatt IS-skjulested i Afghanistan samme dag, ifølge afghanske myndigheter.

Enorm skade



Bomben er kalt «alle bombers mor», og er den største konvensjonelle bomben som er sluppet. Navnet på bomben er GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast Bomb, forkortet til MOAB. Den veier 9,5 tonn.

- Det føles som om en atombombe for alle som måtte befinne seg i nærheten, sier tidligere oberstløytnant Rick Francona til CNN Live.

- Bomben sprenger over bakken, og avhengig av form, gjør den enorm skade. Man vil blø fra ørene og skadene vil være absolutte om man er nærme.

I have great confidence that China will properly deal with North Korea. If they are unable to do so, the U.S., with its allies, will! U.S.A. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 13, 2017