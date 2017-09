Nord-Koreas utenriksminister: - Trumps uttalelse er en krigserklæring

Ordvekslingen tilspisser seg.

NEW YORK (Nettavisen): Utenriksminister Ri Yong-ho fra Nord-Korea mener at USAs president Donald Trumps sine siste uttalelser om Kim Jong-un må regnes som krigserklæringer.

Trump kommenterte i helgen Ri Yong-hos tale i FNs generalforsamling, og skrev på Twitter at dersom Nord-Koreas utenriksminister snakker på vegne av «den lille rakettmannen» – et kallenavn han har begynt å bruke på Kim Jong-un – så vil «de ikke være her stort lenger».

Ri kalte USAs president en «mentalt ødelagt person full av stormannsgalskap og selvtilfredshet» i lørdagens tale hos FN her i New York.

UTENRIKSMINISTER Ri Yong Ho under sin tale i FNs generalforsamling lørdag.

Trumps respons ble postet klokken 23.08 lørdag kveld.

Mens ordkrigen pågår, har USA flyttet sine bombefly til det nordligste punktet på grensen mellom Nord-Korea og Sør-Korea. Hensikten er ifølge The Independent å vise Nord-Korea at Trump «har mange militære alternativer».

- Nord-Koreas våpenprogram er en alvorlig trussel på stillehavsregionen og hele det internasjonale samfunnet. Vi er forberedt på å bruke vår fulle militære kraft for å forsvare USA og våre allierte, forklarer forsvarsdepartementets talskvinne Dana White.

For en uke siden sto Trump selv på talerstolen i FN og sa «rakettmannen er på selvmordsoppdrag» om Nord-Koreas leder Kim Jong-un.

