Familien til den alvorlig skadde mannen reiste lørdag morgen til sykehuset der han nå får behandling.

Jordskjelvet med en styrke på 6,7 på Richters skala rammet ferieøya Kos i Hellas natt til fredag. To personer omkom og en rekke mennesker er alvorlig skadet. Én av dem er en mann i 20-åra fra Nes på Romerike.

Romerikes Blad har vært i kontakt med familien til den skadde mannen.

– Han ble fløyet til sykehuset i Heraklion på Kreta etter skjelvet. Der er han nå operert. Han er alvorlig skadet, men det skal ikke lenger være kritisk, sier familiemedlemmet til rb.no.

– Heroisk innsats

Familiemedlemmet omtaler situasjonen som forferdelig og meget dramatisk. Den unge mannen var på ferie sammen med flere unge menn da skjelvet gikk.

– Slik jeg har forstått det så har de sittet på en uterestaurant eller lignende da skjelvet inntraff. Ristingene har ført til at en mur raste over ham. Resten av reisefølget jobbet hardt og heroisk for å få ham ut. Deretter har de gitt ham førstehjelp. Innsatsen deres har vært helt fantastisk, sier familiemedlemmet.

RB har vært i kontakt med UD om situasjonen til romeriksmannen. De vil ikke uttale seg om situasjonen konkret, men kommunikasjonsrådgiver Astrid Sehl i UD uttalte følgende til NTB natt til fredag:

– Vi har fått melding om at en norsk mann ble alvorlig skadd som følge av jordskjelvet på øya Kos. Han blir fløyet til sykehus for behandling. Utenrikstjenesten har vært i kontakt med pårørende og følger hans situasjon.

Her kan du lese flere nyheter fra Romerikes Blad.