47 prosent av de spurte svarer at de lar terrorfrykten påvirke reiseplanene til utlandet, mens 38,4 prosent sier det ikke gjør det. Det er InFact som har gjort spørreundersøkelsen for VG. Foto: Noella Johansson (NTB Scanpix)

Nordmenn mer engstelige for å reise etter Stockholm-angrepet

Nesten halvparten av de spurte sier frykt for terror påvirker planene deres for ferieturer utenlands. Det viser en undersøkelse InFact har gjort for VG.