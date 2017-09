Nordmenn strandet i Florida – innlosjert på skole

Mangel på drivstoff gjør at Ada Elisabeth Aas og mannen Kai ikke kommer seg noen vei før orkanen Irma slår mot land. Fulle hoteller gjør at de bor på en skole.

Ekteparet ble evakuert fra hotellet de bodde på i Florida Keys lørdag, men fant ingen ledige hotellrom i mindre utsatte områder i delstaten.

– Vi fikk beskjed om å dra til Tampa på en skole der. Vi har blitt tatt godt imot av Røde Kors og politi, sier Ada Aas til NTB.

Ekteparet, som er på ferie, ankom tirsdag og er blitt vitne til hvordan delstaten forbereder seg på at orkanen Irma skal slå til søndag. 5,6 millioner mennesker i Florida er blitt bedt om å evakuere.

Aas har slektninger i Atlanta, men mangel på bensin gjør at de ikke kommer seg av gårde.

– Vi fikk beskjed om å kjøre nordover, og folk var helt gale. Det var lange køer for å kjøpe bensin.

Ved godt mot

– Hadde vi kunne kjørt bil, hadde vi reist, men det får vi ikke gjort. Vi er faktisk låst her, sier Aas.

De to har fått beskjed om at de må være der fram til mandag eller tirsdag.

Myndighetene i Florida har brukt sterke virkemidler og store ord for å beskrive skadene Irma kan forårsake.

– Denne orkanen vil drepe deg om du ikke kommer deg ut av veien for den, sa det nasjonale orkansenterets talsmann Dennis Feltgen.

– Vi er ikke redde, vi er ved godt mot. Vi blir tatt godt vare på, sier Aas, og legger til at hun og mannen er de eneste turistene på skolen.

20 mennesker omkommet

Irma har allerede satt flere rekorder på sin dødbringende ferd fra Atlanterhavet og inn over øyene i Karibia. Den har forårsaket ekstreme vindstyrker på minst 82 meter per sekund over en lengre periode enn noe annet uvær som har vært målt med satellitt.

Flere mindre øyer i Karibia er fullstendig rasert, og til sammen er minst 20 mennesker omkommet. Det fryktes at dødstallet vil fortsette å stige.

Orkanen gikk inn over land i Karibia onsdag og rammet først øya Barbuda, i øystaten Antigua og Barbuda, før den fortsatte videre.

