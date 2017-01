Norge benekter påstander om regimeskifte i Sør-Sudan

ANNONSE

– Regjeringen i Norge avviser kategorisk påstandene om at representanter fra Norge sammen med Troika-kolleger, har vært involvert i et møte i Nairobi om å endre ledelsen i Sør-Sudan, heter det i en uttalelse fra den norske ambassaden i landet.

Svaret kommer som en reaksjon på en pressemelding fra Sør-Sudans hær (SPLA) tidligere i uka, som hevder at Troika-landene USA, Storbritannia og Norge møtte væpnede opposisjonsgrupper i Kenyas hovedstad for angivelig å oppnå regimeskifte.

- 3. januar var det et møte holdt av representanter for UK, Norge og USA i Nairobi, og de inviterte opprørerne. General Bapiny Monyuil var en av opprørerne som deltok på møtet (...) Under møtet fortalte Monyuil dem mange ting. Blant annet sa han at du ikke kan forandre regimet uten å drepe General Paul Malong Awan, sa talsperson Santo Domic tidligere denne uken, skriver Radio Tamazuj.

Domic sa videre at man under møtet skal ha blitt enige om å arrestere en flere ledere i Sør-Sudan.

– Dette er falske anklager og en forsettlig og grov feiltolkning av norsk politikk, som lenge har vært konsentrert om å bidra med fred og utvikling for Sør-Sudan og dets folk. Norge blander seg heller ikke inn i det demokratiske lederskapet i andre land, skriver ambassaden videre. (©NTB)