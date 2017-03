Norge sto over forhandlinger om forbud mot atomvåpen

ANNONSE

Formålet med samtalene er å oppnå flertall for et vedtak i FN som vil gjøre atomvåpen folkerettslig forbudt.

Landene som har atomvåpen, er lite begeistret for initiativet. Ingen av atommaktene stemte ja da det ble besluttet å starte forhandlingene.

– Vi må være realistiske, sa USAs FN-ambassadør Nikki Haley i FN-bygningen da forhandlingene begynte mandag.

USA er blant landene som har gått sterkest imot FN-forhandlingene. Haley sa at hun ønsker seg en verden uten atomvåpen, men viste til at Nord-Korea uansett ikke vil rette seg etter et forbud.

Representanter for Storbritannia, Frankrike, Sør-Korea og en rekke andre land som også boikotter forhandlingene, sto ved siden av Haley da hun forklarte USAs motstand.

Representanter for Norge var ikke til stede. Men også Norge har valgt å holde seg borte fra FN-forhandlingene.

Statssekretær Marit Berger Røsland har uttalt at det ville vært potensielt farlig hvis NATO hadde avskaffet sine kjernevåpen mens andre land beholder sine.

