Norsk båt synker i Stillehavet

Silbåten, som er utenfor Peru, har fått en sprekk og tar inn vann, forteller Hovedredningssentralen Sør-Norge til Nettavisen.

Artikkelen oppdateres.

NRK skriver at en nødmelding er sendt ut til Sola hovedredningssentral der de ber om hjelp fra skip i nærheten. De skriver at båten synker etter å ha fått en sprekk.

Det var statskanalen som første meldte om nyheten.

Den peruanske kystvakten skal være informert om hendelsen.

Mislykket forsøk

NRK melder også at de norske personene som er ombord i seilbåten skriver at de har det bra og at de er i god behold i en Facebook-melding.

De to personene som er ombord i båten jobber med å tette sprekken som fører til lekkasjen.

- Vi har fått melding om at det er to personer i båten som er 11 meter lang. Vi har fått bekreftet at én av dem er norsk, men har ikke fått bekreftet nasjonaliteten til den andre, sier redningsleder ved HRS Sola Andreas Bull til Nettavisen.

Store avstander

- Det er mørkt i området akkurat nå, men de som er ombord har prøvd å reparere sprekken, men det har ikke vært vellykket. Når det kommer dagslys skal de prøve igjen med tetningsutstyr. I øyeblikket må de bruke lensepumper for å ta unna vannet som kommer inn.

Nå venter de på hjelp fra skip i nærheten, men HRS Sola opplyser at det nærmeste fartøyet som kan bistå den norske seilbåten er ett døgn unna.

- Selv om det er mange båter i området er det store avstander i Stillehavet. Det vil gå opp mot et døgn for nærmeste båt som kan bistå når seilbåten, sier Bull.

Ifølge en mayday-melding fra seilbåten, begynte den å ta inn vann på grunn av en 60 centimeter lang sprekk foran i kjølen, der hvor masten er. Det er ingen synlig sprekk fra innsiden av båten, skriver TV 2.

Seilbåt tar inn vann i Stillehavet. Fartøyet kontaktet HRS Sør-Norge. Ansvarlig redningssentral MRCC PERU har bekreftet videre koordinering. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 22, 2017

HRS har snakket med seilbåten. Situasjonen er stabil. Skal gjøre ytterligere forbedringer ved dagslys. — HRS Sør-Norge (@HRSSorNorge) July 22, 2017