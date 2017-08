Norsk islamist hyller Barcelona-terror på Facebook

- Så lenge muslimer blir drept, ønsker jeg at vantro skal bli drept, sier 21-åringen til Nettavisen.

Torsdag ettermiddag ble Barcelona rammet av terror. Minst 13 personer er bekreftet drept og over 100 personer skal være skadd. Flere titalls mennesker er fraktet til sykehus, opplyser spanske myndigheter torsdag kveld.

Norske samfunnstopper og toppolitikere har fordømt terroren, men en ekstremist bosatt i Oslo har hyllet terrorhandlingen. Tidlig torsdag kveld la 21-åringen ut en melding på sin Facebook-profil hvor han hyller terrorangrepet.

En 21-årig norsk islamist hyllet terroren i Barcelona torsdag kveld. Han la først ut denne meldingen før han fjernet den og byttet ut med en noe mildere melding.

«Ahmadullah (jeg priser Allah). Klarer ikke å sitte rolig, kan ikke stoppe å smile. Dette er bare så fortjent. Dette må feires med pakistansk godteri. Småskjelven av glede!!!!», skriver 21-åringen blant annet.

- Vesten får svar

- Dette er ingenting i forhold til torturen uskyldige muslimer utsettes for på Guantanamo-basen. Jeg hyller ette fordi Vesten får svar på sine handlinger, sier 21-åringen til Nettavisen.

21-åringen er også en del av den ekstreme islamistiske gruppen Profetens Ummah og har jevnlig kontakt med flere ekstreme islamister på Østlandet. Han har også hatt kontakt med terrordømte Ubaydullah Hussain, og Politiets sikkerhetstjeneste (PST) er også kjenner også til ham.

I Facebook-innlegget har 21-åringen emneknagget «Barcelona» og «jihad» på slutten av innlegget.

Senere torsdag kveld fjernet han Facebook-posten, men la ut et nytt innlegg hvor han modererte seg noe. 21-åringen har cirka 600 venner på Facebook.

PST: - Terrorhyllest ikke noe nytt

- Mener du det er nødvendig å vise din støtte for slike handlinger i offentligheten?

- Dette gjorde meg glad, og bør gjøre alle muslimer glad. Flere enn meg bør også hylle dette.

PST følger situasjonen tett. I den siste trusselvurderingen fra 27. juni i år kom det frem at Norge fortsatt skal være på nest høyeste beredskapsnivå, noe som betyr at PST fortsatt mener «det er sannsynlig med terrorangrep i Norge frem til juni neste år.

- Nå gjør vi fortløpende vurderinger for om terroren i Barcelona har noe å si for Norge. Den siste trusselvurderinger skal gjelde for 12 måneder og det er foreløpig den som gjelder. Men det kan endre seg, sier pressevakt i PST Siv Alsén til Nettavisen.

Hun kommenterer terrorhyllest i sosiale medier på generelt grunnlag.

- Vi har tidligere sett støtteerklæringer etter terroraksjoner. Så dette er ikke noe nytt.





- Ønsker vantro drept

- Ønsker du at uskyldige mennesker skal bli drept?

- Jeg ønsker ikke at uskyldige muslimer skal bli drept.

- Ønsker du at ikke-muslimer skal bli drept?

- Så lenge muslimer blir drept, ønsker jeg at vantro skal bli drept.

En 21-årig norsk islamist hyllet terroren i Barcelona torsdag kveld. Han la ut denne noe modererte meldingen etter først å ha lagt ut en annen melding på Facebook.

21-åringen bryr seg om at den norske offentligheten, og personer i hele verden, fordømmer terrorhandlingen.

- Disse politikerne fordømmer ikke terror mot muslimer. Jeg tenker det er provoserende at de fordømmer dette, men ikke terror fra vantro.

I sommer omtalte Nettavisen at den 21-årige ekstremisten ble ilagt besøksforbud mot en politiadvokat etter gjentatte og ubehagelige henvendelser til henne. 21-åringen er for tiden siktet for en rekke trusselepisoder, og er tidligere også dømt for drapstrusler.

En varebil kjørte inn i en folkemengde på turistgaten Las Ramblas i Barcelona fredag. Spansk politi bekrefter at det er et terrorangrep.





- Støtter terrorhandling

I en av epostene har ekstremisten blant annet skrevet følgende til politiadvokaten:

«Jeg har veldig lyst til å joine al-Qaida eller Taliban, jeg støtter ikke is sine handlinger bortsett fra at jeg støtter at det skal være en islamsk stat. Det er opp til DERE å tro på det jeg sier eller ei, jeg sverger på min XX at jeg vil joine al-Qaida eller Taliban.»

- Denne terrorhandlingen kunne ha blitt utført av al-Qaida, som jeg støtter. Selv om jeg generelt sett ikke støtter de ekstreme handlingene fra IS støtter jeg dette terrorangrepet.

Terrordømte Ubaydullah Hussain er blant ekstreme islamister i Norge som har hyllet tidligere terrorangrep.

Hussain frikjent for terrorhyllest

I 2013, i perioden mellom 20. januar og 3. november, hyllet Hussain på sin Facebook-profil fire terrorhandlinger. Det dreide seg blant annet om forherligelse av angrepene mot Boston Marathon og Statoil-anlegget i In Amenas i Algerie.

Ubaydullah Hussain ble i 2015 frikjent i Borgarting lagmannsrett for å ha hyllet terrorhandlinger.

Han ble for dette tiltalt for oppfordring til terror, men ble frikjent i Oslo tingrett i oktober 2014. Påtalemyndigheten anket saken, men Hussain ble på nytt frifunnet i Borgarting lagmannsrett i juni 2015.

Lagmannsretten la i frifinnelsen vekt på hvordan politikerne har utformet loven. «Dersom ytringer med slikt innhold skal være straffbare, mener lagmannsretten at dette krever klarere tale fra lovgiver», het det i dommen fra lagmannsretten fra 2015.

– Jeg konstaterer at ytringsfriheten nå har fått en endelig rettslig avklaring i Norge på dette feltet, og at vi tillater folk å mene det de vil fremfor å bure dem inne fordi vi ikke liker det de sier, uttalte Hussains forsvarer, John Christian Elden, til Dagbladet.