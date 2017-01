Norsk rederi anklaget for ulovlig transport i Vest-Sahara

ANNONSE

Det norske rederiet Sea Tank Chartering, som opererer det Gibraltar-flaggede skipet Key Bay, nekter derimot å ha gjort noe galt, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Skipet er på vei til Frankrike med fiskeolje, og Polisario, som kjemper for selvstendighet for Vest-Sahara, har bedt EU og franske myndigheter om å anholde skipet.

Årsaken er at Key Bay hadde planer om å legge til ved havnen i en marokkanskkontrollert by nord i Vest-Sahara. I desember slo EU-domstolens øverste instans fast at EUs handelsavtaler med Marokko ikke omhandler Vest-Sahara, og Polisario mener skipet som driftes av Sea Tank Chartering har brutt regelverket.

I en uttalelse til Reuters sier selskapet, som har hovedkvarter i Bergen, at det har opptrådt innenfor OECDs retningslinjer for ansvarlig forretningsdrift.

– Vi vurderer aktivitetene som lovlige under internasjonal lov. Kjennelsen fra EU-domstolen gjelder tolkningen av det territorielle omfanget i avtalen mellom EU og Marokko. Avgjørelsen konkluderer ikke når det gjelder rammeverket for ulike typer handel, uttaler Sea Tank Chartering.

Utenriksansvarlig i Polisario, Mhamed Khadad, sier at «okkupasjonsmakten» Marokko ikke har rett til å utstede eksportlisenser for Vest-Sahara. Verken EU, Marokkos utenriksdepartement eller det franske utenriksdepartementet har kommentert saken så langt.

Ifølge Reuters er det ventet at Key Bay vil legge til kai i den franske havnen Fecamp fredag.