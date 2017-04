ANNONSE

To norske kvinner ble slått og lugget av sikkerhetsvakter ved flyplassen i Islamabad. Nå får saken oppmerksomhet på høyeste hold i Pakistan.

Kvinnene ble utsatt for vold av to sikkerhetsvakter etter at en krangel om mangel på toalettpapir utviklet seg på den internasjonale flyplassen i Islamabad, skriver VG.

Sikkerhetsvaktene har blitt suspendert fra sine stillinger, og nå har høyesterettsjustitiarius, altså øverste dommer i Pakistan, Mian Saqib Nisar, bedt om en rapport om hendelsen innen tre dager, skriver pakistanske Samaa TV , som omtaler hendelsen som tortur.

Deler av hendelsen ble filmet, og videoen ligger ute på nett.

Ifølge rapporter VG har fått tilgang til, er også de to norske kvinnene politianmeldt for forholdet. (©NTB)

