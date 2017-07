Norske turister skadd i båtulykke i Thailand

Tolv norske turister er skadd i en båtulykke sør i Thailand. Ingen skal være alvorlig skadd.

Totalt 16 turister ble lettere skadd i et sammenstøt mellom to båter. Tolv av dem er nordmenn, resten er fra Belgia, opplyser politiet i landet.

Den ene båten med europeiske turister kantret i sammenstøtet og båtpassasjerene ble kastet ut i vannet. De skal være reddet opp av vannet og er sendt til et lokalt sykehus, ifølge sjefen for Phang-Nga nasjonalpark, Vorapot Lomlin.

Sammenstøtet skjedde ved kysten utenfor Phang-Nga-provinsen sør i Thailand, ikke langt fra en øy som ble brukt under filminnspillingen av James Bonds «The Man with the Golden Gun» fra 1974.

Det er regntid i Thailand og skal ha vært dårlig sikt i området.

Det var til sammen 36 turister og tre lokale passasjerer ombord i de to båtene. I denne ene båten var det 20 kinesiske turister.

(©NTB)