Tilgangen til helsetjenester har vært begrenset på grunn av snøen som har falt, opplyser distriktsguvernør i Darzab Rahmatullah Hashir. Det har ført til dødfødsler og redusert tilgang til akutt medisinsk hjelp.

– Ti kvinner fødte døde barn ettersom de ikke har hatt tilgang på medisinske fasiliteter de siste ukene, sier han, og legger til at ytterligere to barn omkom i et snøskred på vei fra en landsby til en annen.

Forrige helg opplyste distriktsguvernøren at snøvær og kulde har tatt livet av 27 barn på tre dager i provinsen.

Mohammad Reza, talsmann for provinsguvernøren i Jawzjan, uttaler at de forsøker å hjelpe de som er hardest rammet av kulden. Et sykehus og sju flyttbare helseklinikker er i drift, men tilgangen til dem er begrenset ettersom fjellovergangene er blokkert av snø, og militante opprørere er til stede i området.