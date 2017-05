Ønsker spesialetterforsker etter Comey-sparkingen

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): President Donald Trump har sparket sjefen for Russland-etterforskningen til FBI, nemlig direktør James Comey. Dette er en etterforskning som involverer Trump selv, ettersom han tjente på russernes forsøk på å påvirke presidentvalget og ettersom mange av hans medarbeidere har kontroversielle bånd til Russland.

Det er første gang siden «The Saturday Night Massacre» under Watergate-skandalen at en sittende president har avskjediget sjefen for en etterforskning hvor presidenten selv er en part. Den gang var det Richard Nixon som gjorde det.

Senatets minoritetsleder Chuck Schumer var raskt ute med å be om at en spesialetterforsker overtar ansvaret for etterforskningen.

- Hvis vi ikke får en spesialetterforsker, vil alle amerikanere med rette mistenke at avskjedigelsen av Comey var et ledd i en dekkoperasjon, skrev Schumer på Twitter.

En rekke andre senatorer kom med lignende utspill.

SEAN SPICER var fraværende onsdag. I stedet holdt Sarah Huckabee Sanders briefingen med amerikansk presse.

Det hvite hus mener at det ikke er nødvendig å utnevne en spesialetterforsker. Det fortalte assisterende pressesekretær Sarah Sanders, som vikarierte for Sean Spicer under onsdagens pressebriefing i Det hvite hus.

- Akkurat nå vil ansvaret falle på visejustisminister Rod Rosenstein. Vi er utrolig trygge på hans evner, sa Sanders ifølge CNN, som omtalte Rosenstein som «omtrent så uavhengig som det er mulig å være».

Det er imidlertid flere skjær i sjøen for demokrater som ønsker en uavhengig og troverdig etterforskning av Russlands påvirkning av presidentvalget og Trump-leirens eventuelle rolle der.

- Problemet er at det normalt er justisministeren som utnevner en spesialetterforsker, sier juridisk analytiker Dan Abrams hos ABC News.

PRESIDENT Donald Trump.

Justisminister Jeff Sessions er utnevnt av Trump og har selv blitt presset til å erklære seg inhabil i etterforskningen fordi han selv har vært i samtaler med Russland under valgkampen.

- I dette tilfellet vil ikke justisministeren utnevne spesialetterforskeren. Sessions vil kanskje si at han ikke kan delta i den beslutningen. Da går oppgaven videre til visejustisministeren. Det er ganske åpenbart at visejustisministeren ikke kommer til å utnevne en spesialetterforsker, sier Abrams.

I så fall vil oppgaven kunne gå videre til Kongressen. Der sitter republikanerne med flertall i begge kamre.

- Dermed blir det en politisk beslutning, sier Abrams.

- Det virker usannsynlig at en spesialetterforsker kommer til å bli utnevnt, konkluderer han.