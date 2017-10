Ny lov på vei i Irland: Pedofile får passet sitt inndratt

Kan bli første land i Europa som inndrar passet til dømte pedofile.

Like før sommeren innførte Australia en ny lov om utreiseforbud mot personer dømt for seksuelle overgrep mot barn. De var første ute i verden med å innføre de strenge lovene, men nå skriver Irish Examiner at Irland ser ut til å være like bak.

Irland ønsker altså å inndra passet til dømte pedofile, slik at de ikke vil få mulighet til å forlate landet.

Lovforslaget blir fremmet senere denne måneden, og er kjempet frem av en irsk prest ved navn Shay Cullen. Cullen leder hjelpeorganisasjonen PREDA på Filippinene, som kjemper for å hjelpe barn som blir misbrukt og utnyttet seksuelt.

Cullen har ifølge Irish Times vært nominert til Nobels fredpris fire ganger, og siden 1974 dedikert livet sitt til å redde gatebarn på Filippinene. Forbudet om utreiseforbud for pedofile vil hindre pedofile i å kunne reise til fattigere land, som Filippinene, for å ha sex med mindreårige.

- Å reise til utlandet for å begå overgrep mot barn, er et forferdelig lovbrudd. Nå er lovforbudet innført i Australia, men vi vil at andre land skal følge etter, og Irland bør ta ledelsen i Europa når det gjelder dette. Fordelene vil være enorme når det gjelder barnas beskyttelse. Når flere land følger Australias eksempel, vil mange flere barn være trygge overfor overgripere, sier Cullen til Irish Examiner.

