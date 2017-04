ANNONSE

Politiet opplyser søndag at en andre person er pågrepet i forbindelse med terrorangrepet i Stockholm.

Mannen ble pågrepet søndag morgen. Han sitter nå i varetekt i Kronoberg. Mannen er siktet for «forbrytelser mot rikets sikkerhet».

Totalt fem personer sitter i varetekt i forbindelse med etterforskningen, men det er bare to personer som er siktet i forbindelse med terrorangrepet.

Politiet er svært sparsomme med opplysninger i etterforskningen. Hva slags rolle denne personen skal ha hatt i terrorangrepet, er ukjent.

Politiet sier at det ikke er noe i etterforskningen som gjør at man frykter et nytt terroranslag, og sier at «å være innblandet kan man være på mange måter».

Terrorangrepet etterforsket for fullt, og politiet sier at etterforskningen går bra. Siktelsen mot den 39 år gamle mannen er styrket ytterligere. 500 mennesker er avhørt til nå, skriver Expressen.