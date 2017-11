Nye anklager om trakassering mot Kevin Spacey og Dustin Hoffman

Nok en skuespiller anklager Kevin Spacey for seksuell trakassering. Oscar-vinner Dustin Hoffman og regissør Brett Ratner anklages også for det samme.

Mexicanske Roberto Cavazos hevder at han klarte å komme seg ut av to situasjoner hvor Spacey prøvde seg på en måte som «grenset til trakassering». Mange andre har opplevd lignende ting – og noen var for redde til å si nei, hevder Cavazos.

– Det virker som den eneste forutsetningen var å være mann under 30 år for at Spacey skulle føle at han kunne ta på oss, skriver Cavazos på Facebook.

Anklagene dreier seg om tiden da Spacey var kunstnerisk direktør på teateret Old Vic i London fra 2004 til 2015. Cavazos tror mange flere vil stå fram og fortelle om slike opplevelser med Spacey.

Tidligere har skuespiller Anthony Rapp anklaget Spacey for seksuelle tilnærmelser i 1986, da Rapp bare var 14 år. Spacey har svart at han ikke husker hendelsen, men at han overfor Rapp sterkt beklager dersom den fant sted.

Netflix har som følge av anklagene stanset produksjonen av sjette sesong av TV-serien «House of Cards», hvor Spacey spiller hovedrollen.

Hoffman-anklage

Den Oscar-vinnende skuespilleren Dustin Hoffman (80) blir i en artikkel i The Hollywood Reporter onsdag anklaget av skribent Anna Graham Hunter for seksuell trakassering. Hun skriver at Hoffman under innspillingen av «Death of a Salesman» i 1985 klådde på henne. I tillegg «snakket han om sex til meg og foran meg», skriver hun. Hun var da 17 år gammel og jobbet som praktikant.

– Jeg har den største respekt for kvinner og føler meg forferdelig over at det jeg kan ha gjort, kan ha utsatt henne for noe så ubehagelig. Jeg beklager. Dette er ikke representativt for hvem jeg er, heter det i en uttalelse fra Hoffman.

Også den amerikanske skuespilleren Jeremy Piven er denne uken blitt anklaget for seksuell trakassering. Skuespilleren og realitystjernen Ariane Bellamar hevder at Piven ved to anledninger har klådd på henne, noe Piven benekter.

Seks anklager mot Ratner

Los Angeles Times skriver onsdag om seks kvinner som anklager regissør Brett Ratner for seksuell trakassering eller uanstendig oppførsel. Blant dem er skuespiller Olivia Munn, som forteller at Ratner angivelig onanerte foran henne i ei campingvogn under innspillingen av "After the Sunset» i 2004.

Avisen skriver om tilfeller der Ratner på pågående vis skal ha fulgt etter kvinnelige skuespillere, noen ganger inn på toalettet. Eri Sasaki hevder at Ratner sa hun skulle få en replikk i filmen «Rush Hour 2" dersom hun hadde sex med ham.

Advokat Martin D. Singer uttaler at Ratner «avviser på det sterkeste de grove og krenkende anklagene».

– Vi er overbevist om at navnet hans blir renvasket når oppstyret i mediene roer seg og folk på objektivt vis kan vurdere disse anklagene, sier Singer.

Weinstein etterforskes

Beskyldningene er kommet fram i kjølvannet av skuespiller Alyssa Milanos kampanje #metoo som hun startet etter at flere skuespillere anklaget Hollywood-produsenten Harvey Weinstein for trakassering og voldtekt. Politiet i Beverly Hills utenfor Los Angeles har startet etterforskning av Weinstein, og av lignende anklager mot regissøren James Toback.

Britisk politi etterforsker også Weinstein, som anklages for elleve overgrep mot sju britiske kvinner.

(©NTB)

