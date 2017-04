ANNONSE

De nye reglene er en reaksjon på to skandaler. I Danmark fikk pasienter operert inn hofteproteser som friga så farlige metallpartikler at pasientens organer og vev ble ødelagt. Enda mer oppsiktsvekkende var en skandale i Frankrike, der rundt 300.000 kvinner fikk brystimplantater med industrisilikon. Disse hadde dobbelt så høy risiko for å sprekke som andre silikonpupper. Men brystopererte kvinner kunne ikke vite hvilke implantater de hadde fått.

Les også: Lene Alexandra: «Hvor ble det av puppene dine?»

Les også: Blogger om kroppsidealet: - Det er ikke pupper, en nese eller rumpe som definerer deg som person

Dette skal endres fra midten av 2020. Da skal pasienter få et kort som gjør at de kan søke i databaser og finne ut hvilke implantater de har fått.

– I de nye EU-reglene om medisinsk utstyr skal utstyr kunne spores og det stilles strengere regler til myndighetene som godkjenner utstyret, sier saksordfører i EU-parlamentet, Glenis Willmott.