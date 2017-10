Nyoppdaget Leonardo da Vinci-maleri selges på auksjon i november

Et nyoppdaget verk av Leonardo da Vinci skal selges på auksjon i november.

NEW YORK (Nettavisen): Auksjonshuset Christie’s skal i november selge Leonardo da Vincis verk «Salvator Mundi» – eller «Frelseren av Jorden» på norsk.

Dette er det eneste av da Vincis malerier som er i privat eierskap. Christie’s regner med at det vil gå for rundt 800 millioner norske kroner når det selges i november.

- «Salvator Mundi» er den hellige gral av gamle mesterverk, sier Alan Wintermute hos Christie’s til CNN.

Det er flere årsaker til det. For det første eksisterer det ikke mange Leonardo da Vinci-malerier. Det antas at tallet er under 20. For det andre forsvant nettopp dette maleriet mot slutten av det 18. århundre. Da det dukket opp igjen på 1900-tallet, var røttene ifølge CNN ukjent.

Dermed ble det solgt under en auksjon hos Christie’s i 1959 for 428 kroner. Som investering kan vi nok fastslå at kjøperen vil kategorisere den «god».

Først i 2011 konstaterte man at det var malt av Leonardo da Vinci.

Maleriet er et portrett av Jesus Kristus og skal på utstillinger i Hong Kong, San Francisco, London og New York før det selges 15. november.

- Salvator Mundi er et maleri av den mest ikoniske figuren i verden av den viktigste artisten i verdenshistorien. Muligheten til å ta dette mesterverket på markedet er en ære som kommer én gang i livet, sier Loic Gouzer hos Christie’s i New York ifølge CNN.

