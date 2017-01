NYT: Trump vurderer dramatiske kutt i FN-bidrag

ANNONSE

Trump-administrasjonen har også begynt gjennomgangen av flere internasjonale avtaler, for å vurdere hvem av dem USA eventuelt skal trekke seg fra, skriver The New York Times.

Avisen har fått tilgang til utkast til to nye presidentordrer, blant dem en med tittelen «Revisjon og reduksjon av amerikansk finansiering av internasjonale organisasjoner».

Denne presidentordren tar til orde for å kutte alle amerikanske bidrag til internasjonale organer som ikke oppfyller helt spesifikke krav Trump-administrasjonen akter å stille.

Ett av kriteriene for å få amerikansk støtte er at organisasjonen ikke innvilger medlemskap til de palestinske selvstyremyndighetene eller PLO.

Slutt på pengestøtte

Organisasjoner som støtter program som finansierer abort vil heller ikke kunne regne med pengestøtte fra USA i framtida, dersom utkastet blir en realitet, og det samme gjelder internasjonale organisasjoner som i Trumps øyne omgår de amerikanske sanksjonene mot Iran og Nord-Korea.

Utkastet til presidentordre krever også full stans i overføringer til organisasjoner som «kontrolleres eller på betydelig vis er influert av stater som støtter terrorisme», anklages for forfølgelse av marginaliserte grupper eller andre systematiske brudd på menneskerettighetene.

Presidentordren tar også til orde for å opprette en ny komité som skal gjennomgå USAs bidrag til fredsbevarende operasjoner, Den internasjonale straffedomstolen (ICC), utviklingshjelp til land som «er motstandere av politikk som er viktig for USA» og til FNs befolkningsfond som fremmer familieplanlegging.

Parisavtalen

Den andre presidentordren The New York Times har sett et utkast til, har tittelen «Moratorium for nye flernasjonale avtaler».

Denne ordren vil innebære en gjennomgang av alle nåværende og framtidige internasjonale avtaler som omfatter mer enn ett annet land enn USA.

Parisavtalen om kutt i utslipp av skadelige klimagasser er en av avtalene som vil bli gjenstand for en slik gjennomgang. (©NTB)