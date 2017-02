Nytt drap i Malmö

ANNONSE

Mannen som var livstruende skadd etter skyting i Malmö, døde av skadene. Hendelsen er den siste i en rekke skyteepisoder i den sørsvenske byen.

Politiet fikk melding om hendelsen like før klokken 19 søndag. Politiets talskvinne Anna Göransson opplyste at det hadde vært skyting utendørs, og at en person var brakt til akuttavdelingen med livstruende skader. Senere samme kveld opplyste politiet at mannen var død.

Ifølge Kvällsposten ble mannen skutt flere ganger i hodet. Möllevångstorget i Malmö ble sperret av i påvente av en teknisk undersøkelse av åstedet. Vitner skal ifølge Sydsvenskan ha hørt tre skudd.

Malmö har vært åsted for flere drap og skyteepisoder så langt i år. Byen har en stor innvandrerbefolkning, store sosiale problemer og mange av voldshendelsene er gjengrelaterte.

Den 3. januar ble en 22-åring skutt og drept i bydelen Fosie. En drøy uke senere ble en 16 år gammel gutt skutt og drept ved en bussholdeplass i Rosengård.

Natt til onsdag ble en vaktmester skutt da han var ute for å salte gangveier i et boligområde. Han ligger fortsatt på sykehus med livstruende skader.

Tallet på drap utført med skytevåpen har variert i Sverige de siste årene. I 2000 ble 22 personer skutt og drept. Siden har tallet vært lavere, men steg igjen til 21 i 2007 og 22 i 2009 og 2013.

I 2014 var imidlertid antallet 25 og i 2015 31. Tallene for 2016 er ennå ikke lagt fram.

(©NTB)