Nyvalg baner ny vei for Abe - vil motarbeide Nord-Korea med sterkt diplomati

Med nyvalget søndag kan Japans statsminister Shinzo Abe riste av seg gamle skandaler og starte på ny frisk. Det ligger an til valgskred for hans parti LPD.

Ifølge meningsmålingene kan Abe og hans liberaldemokratiske parti få hele 300 av de 465 setene i nasjonalforsamlingen. Det betyr at LPD kan få to tredels flertall og dermed kunne få gjennom forandringer i grunnloven.

Valget kan også gjøre Abe historisk: Blir han sittende til 2021, vil han bli den lengstsittende statsministeren i Japan.

Riste av seg skandaler

Nyvalget blir også en kjærkommen anledning for Abe til å riste av seg de mange skandalene som har ridd ham og hans parti i år. Blant annet er han blitt beskyldt for å ha brukt sin innflytelse til å hjelpe en venn til å åpne et privat universitet, noe han benekter, og for å ha bånd til en ultranasjonalistisk skole som fikk kjøpe statlig land til solid underpris, noe han også avviser.

I vår og sommer falt Abes popularitet kraftig, men i september begynte statsministerens popularitetskurve å peke oppover igjen.

Samtidig førte intern maktstrid til at LPDs tradisjonelle hovedutfordrer, det demokratiske partiet DPJ, falt helt fra hverandre. Partiet er nå splittet opp i en rekke småpartier og uavhengige kandidater. Blant annet har Tokyos populære ordfører Yuriko Koike dannet partiet Håpets Parti, men det får ifølge målingene neppe mer enn 50 seter.

Trussel fra Nord-Korea

Dermed var ikke veien lang for Abe til å lyse ut nyvalg den 25. september og sikre seg makten for de neste fire årene, med trusselen fra Nord-Korea som offisiell begrunnelse.

– Vi må ikke bøye oss for Nord-Koreas trusler. Derfor søker jeg et nytt mandat fra folket for å kunne motarbeide Nord-Korea med sterkt diplomati, sa Abe.

Med to tredels flertall i nasjonalforsamlingen kan han blant annet få endret Japans strengt pasifistiske grunnlov og strenge regler for når landets militære styrker kan settes ut i strid. I dag kan hæren kun brukes til selvforsvar, en regel som ble innført etter andre verdenskrig i samarbeid med USA, som ville forhindre at Japan noensinne kunne gjenta sine aggressive militære angrep.

Abe arbeider også for å styrke sikkerhetsalliansen med USA og forsvarsallianser med andre likesinnede land.

Stabilitet

Analytikere mener at japanere mer enn noe annet er opptatt av stabilitet, og at det er først og fremst derfor Abe blir gjenvalgt. Blant annet har økonomien vært på stødig frammarsj i seks kvartaler på rad etter flere tiår med nedgang og krise.

– Velgerne belønner Abe for å gi dem stabilitet og kontinuitet, selv om de ikke liker ham, sier Øst-Asia-spesialist Daniel Sneider ved Stanford University til Washington Post.

