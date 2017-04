Obama kritiseres for giganthonorar

ANNONSE

- Jeg stilte ikke til valg for å kunne hjelpe en gjeng med Wall Street-«fat cats», sa USAs daværende president, Barack Obama, til CBS-programmet 60 Minutes i 2010.

Men uttalelsene slår nå tilbake på den tidligere presidenten, som overlot nøklene til Det hvite hus til Donald Trump i januar i år.

Denne uken ble det nemlig kjent at Obama har takket ja til å tale på en helseforsikringskonferanse i september, arrangert av bankgruppen Cantor Fitzgerald.

Prisen for talen?

400.000 dollar, eller nesten 3,5 millioner norske kroner.

Overgår Hillarys GS-taler

Det er nesten dobbelt så mye som det Hillary Clinton mottok for sine tre taler til Goldman Sachs i 2015, tre taler som hun mottok mye kritikk for fra både høyre- og venstresiden i amerikansk politikk under valgkampen før fjorårets presidentvalg i USA.

Gjennom sine åtte år som president i USA kom Obama selv ofte med stikk mot bankmiljøet i Wall Street. Han kom med krass kritikk mot bonusavtalene til bankledere, og sa at Wall Street måtte ta sin del av ansvaret for finanskrisen i 2008.

Nå blir Obama selv kritisert for den lukrative avtalen han har gjort med Cantor Fitzgerald.

- Undergraver alt han tror på

- Avtalen undergraver alt det Obama tror på, skriver Vox-kommentatoren Matthew Yglesias, som etterlyser en større etisk bevissthet fra politiske ledere.

Avisa New York Times minner Obama om hvordan han selv karakteriserte Wall Street-miljøet, og kaller ham «Wall Streets nyeste 'fat cat'».

Demokrat: - Hyklersk

Hank Sheinkopf, en politisk rådgiver for det demokratiske partiet, er nådeløs i sin kritikk av partiets tidligere president.

- Finnes det en ironi her fordi han snakket ustanselig om lønnsforskjellene, og nå mottar penger fra de samme personene som han kritiserte den gangen? Ja, det gjør det, konstaterer Sheinkopf.

- Burde vi forvente det? Ja, fordi alle tidligere presidenter gjør dette. Han gikk til angrep på Wall Street, og nå blir han lønnet av de samme personene som han kalte «fat cats». Det er mer hyklersk enn det er ironisk, mener han.