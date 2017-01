Obama setter rekord under sin siste dag som president

ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Torsdag valgte USAs president Barack Obama å omgjøre fengselsstraffen for 330 fanger som sitter inne for ikke-voldelige narkotikaforbrytelser.

Dette er høyeste antall fanger han har benådet på én dag, og det bidrar til at han ender sin tid som president med 1715 benådninger. Dette er mer enn de tolv forrige presidentene til sammen, ifølge The Washington Post.

568 av disse 1715 personene satt fengslet med livstidsdommer.

- Gjennom å gjenreise proporsjonaliteten ved unødvendig lange narkotikadommer, har denne regjeringen gjort et varig inntrykk på kriminaljustissystemet. Med 1715 omgjøringer totalt, var denne prosessen like enorm som den var enestående, sier visejustisminister Sally Q. Yates ifølge avisen.

Tidligere denne uka kuttet Obama også fengselsstraffen til Chelsea Manning, som i 2010 ble dømt til 35 års fengsel for å ha lekket hemmeligstemplede dokumenter til WikiLeaks. Manning blir løslatt 17. mai.

USA har en ekstremt stor andel av sin befolkning i fengsel, sammenlignet med andre land. Per mars 2016 var ifølge Prison Policy Initiative over 2,3 millioner mennesker fengslet her – og 20 prosent av dem satt der for brudd på narkotikalover. Selv Kina, med sine 1,3 milliarder innbyggere, har færre mennesker i fengsel enn USA, ifølge prisonstudies.org.

Hovedårsaken til dette er USAs velkjente «war on drugs», som startet under Bill Clintons tid som president og førte til knallharde strafferammer for selv mindre narkotikalovbrudd.

Obama har vært opptatt av å gjøre noe med dette. Han har tidligere besøkt fanger i amerikanske fengsler sammen med VICE.

Se utdrag av dette besøket her:

Fortsatt mener enkelte at den avtroppende presidenten ikke har gjort nok.

- Det er fantastisk at presidenten bruker sin siste dag i Det hvite hus til å redusere straffene til fanger som fortjener dette, men hjertet mitt lider med dem som ikke nådde fram. Etter over to år med å tro på at de kunne få en sjanse til frihet, ser de nå at den døra lukkes, sier Julie Stewart i organisasjonen «Familier imot obligatorisk minstestraff».