Via sin talsmann Kevin Lewis sier Obama at han er prinsipiell motstander av enhver form for diskriminering på grunnlag av religion eller tro (arkivfoto). Foto: Pablo Martinez Monsivais (AP / NTB scanpix)

Obama støtter protestene mot Trumps innreiseforbud

USAs tidligere president Barack Obama sier han er glad for de mange demonstrasjonene mot Donald Trumps nyinnførte innreiseforbud for personer fra sju overveiende muslimske land.