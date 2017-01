ANNONSE

Avtroppende president Barack Obama takker sine 13 millioner Twitter-følgere for støtten. I dag tar Donald Trump over Det hvite hus.

– Det har vært en stor ære å tjene dere. Dere har gjort meg til en bedre leder og en bedre mann, skriver presidenten.

Han lover å fortsette å jobbe for det amerikanske folk – nå som privatperson. På nettstedet til The Obama Foundation deler han og kona Michelle noen tanker om hva de skal jobbe med fremover.

I won't stop; I'll be right there with you as a citizen, inspired by your voices of truth and justice, good humor, and love. — President Obama (@POTUS) 20. januar 2017

President Obama and first lady Michelle Obama greet President-elect Trump and his wife, Melania, at the White House https://t.co/jiXpWVK8fk — CNN Politics (@CNNPolitics) 20. januar 2017

Obama har forlatt Det ovale kontor for siste gang. Der har han tradisjonen tro lagt igjen et brev med lykkønskninger til sin etterfølger. Da tidligere president George W. Bush etterlot Det ovale kontor til Obama, fikk brevet tittelen «Til nummer 44 fra nummer 43», ifølge The Guardian. Senere fredag blir altså Donald Trump innsatt som 45. president. (©NTB)