Aldri har en Twitter-melding fått så mange «likes» som den ekspresident Barack Obama sendte ut etter at høyrenasjonalister samlet seg i Charlottesville.

Arrangementet endte med at en kvinne ble drept og 19 personer skadd da en hvit mann kjørte en bil rett inn i en gruppe motdemonstranter.

Obama reagerte på hendelsen ved å sende ut flere Twitter-meldinger der han siterte den nå avdøde sørafrikanske frigjøringshelten Nelson Mandela.

– Ingen er født med hat til en annen person som følge av hudfarge, bakgrunn eller religion, står det i en av meldingene.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm