Obamas talsmann: – Obama beordret aldri overvåking av noen amerikansk borger

– En grunnleggende regel i Obama-regjeringen var at ingen tjenestemann i Det hvite hus noensinne blandet seg inn i uavhengig etterforskning ledet av Justisdepartementet, heter det i en uttalelse fra Obama-talsmann Kevin Lewis, som blant annet er gjengitt av ABC News og CNN.

– Som en del av den praksisen, beordret verken president Obama eller noen annet stabsmedlem i Det hvite hus overvåking av noen amerikansk borger. Å antyde noe annet, er rett og slett usant, sier han.

Bakgrunn: Trump langer ut mot Obama

Bakgrunnen for at den forrige USA-presidenten slår tilbake mot sittende president Donald Trump er at sistnevnte hevdet at Obama hadde avlyttet ham før valgkampseieren i november i fjor.

Torsdag ble Trump nominert til Nobels fredspris, men på det gikk ikke fredelig for seg da han langet ut mot Obama lørdag formiddag norsk tid.

«Dette er forferdelig! Fant nettopp ut at Obama avlyttet telefonen min i Trump Tower like før seieren. Ingenting funnet. Dette er McCarthyisme!» skriver presidenten på Twitter.

Ingen av Trumps anklager er bekreftet fra offisielt hold.

Terrible! Just found out that Obama had my "wires tapped" in Trump Tower just before the victory. Nothing found. This is McCarthyism! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

- Er det lovlig?

McCarthyisme-begrepet er et utbredt begrep om bruk av «harde» virkemidler som overvåking, yrkesforbud, internering og lignende, oppkalt etter den amerikanske senatoren Joseph McCarthys knallharde linje etter 2. verdenskrig mot kommunister og personer mistenkt for å ha kommunistiske sympatier.

Trum skrev også følgende på Twitter:

«Er det lovlig for en sittende president å avlytte en presidentkandidat i forkant av et valg? Ikke ifølge tidligere domstoler. ET NYTT LAVMÅL!».



På Twitter antyder også Trump at det kan bli aktuelt å gå rettens vei i avlyttingssaken.

«Jeg tipper en god advokat ville hatt en god sak basert på det faktum at Obama har avlyttet telefonene mine i oktober, like før valget!».

Obamas tidligere taleskriver og utenrikspolitiske rådgiver, Ben Rhodes, forsvarer den forrige USA-presidenten på Twitter, og svarer blant annet på Trumps melding om at en advokat ville hatt en god sak i retten:

«Nei, det ville han ikke. Bare en løgner ville hatt det».

Dear Pundits who lauded his speech. Is it still "presidential" to call your dignified predecessor "Bad (or sick) guy!" https://t.co/kQ0OXC4HUi — Ben Rhodes (@brhodes) March 4, 2017

- Presidenten kan ikke avlytte

Rhodes stiller også spørmål ved om det er presidentaktig å kalle Obama for «Bad (or sick) guy!» (fæl eller syk fyr!).

Rhodes skriver også at ingen president har myndighet til å iverksette telefonavlytting.

- Dise restriksjonene kom for å beskytte innbygere fra folk som deg.

Trump har skrevet flere Twitter-meldinger denne dagen, der han blant annet kritiserer Obama og hevder det var Obama-administrasjonen som arrangerte det kraftig kritiserte møtet mellom den russiske ambassadøren i USA og Trumps justisminister Jeff Sessions - som har fått demokratene til å kreve Sessions' avgang.

Anklager

Anklagene er ikke de første Trump retter mot Obama. I et intervju med Fox News i uka som gikk, sa han at han tror Obama både står bak lekkasjer fra Det hvite hus og protester mot den nye regjeringen. Heller ikke da la han fram noe som underbygger anklagene.

– Jeg tror Obama står bak det, for hans folk står definitivt bak det, sa Trump, ifølge CNN.

I årevis bidro også Trump til å nøre opp under teorier om at Barack Obama var født utenfor USA. Kun "naturlig fødte borgere" kan bli president i landet.

I september i fjor, under to måneder før presidentvalget innrømmet imidlertid Trump kort at Obama var født i USA, uten å kommentere saken ytterligere eller gi noen unnskyldning.

Press

– Det er bemerkelsesverdig å gå ut med denne typen beskyldninger hvis man ikke har noe å underbygge dem med, sier den svenske USA-eksperten Helen Lindberg, som er gjesteforsker ved The City University of New York.

Hun mener utspillet fra Trump trolig handler om at presidenten føler seg presset av den seneste tidens lekkasjer om kontakt mellom Trump-medarbeidere og Russland.

Krever nye granskinger

Trump mener Sessions er utsatt for heksejakt. I tillegg har presidenten tatt til orde for granskinger av flere demokratiske politikere siden de også har truffet representanter for den russiske regjeringen.

Da det dukket opp et 14 år gammelt bilde av den demokratiske senatoren Chuck Schumer som spiste smultringer med Russlands president Vladimir Putin på en bensinstasjon i New York, krevde Trump umiddelbart gransking.

Han ønsker også en gransking av demokratenes leder i Representantenes hus, Nancy Pelosi. Hun hevdet først at hun aldri hadde møtt den russiske ambassadøren Sergej Kisljak, men et bilde fra 2010 viser at de to møtte hverandre da.

I'd bet a good lawyer could make a great case out of the fact that President Obama was tapping my phones in October, just prior to Election! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2017

