Offerets familie kjøpte flybilletter til drapsmannens familie

Kenneth Williams er en av åtte dødsdømte menn som Arkensas nå henretter. Etter planen skal Williams henrettes klokken 16 norsk tid torsdag.

38 åringen ble dømt til døden etter drapet på en 57 år gammel mann i 1999. Drapet skjedde under en flukt fra fengselet der Williams sonet en livstidsdom for kidnapping og drap. Du kan lese mer om hans ugjerninger her.

Under flukten krasjet Williams med Michael Greenwood, som døde av skadene. Det er hans familie som nå har tilgitt Williams for hva som skjedde.

Williams hadde allerede fått en datter da han ble pågrepet i 1998. Han har ikke sett sin 21 år gamle datter på 17 år, og har aldri sett sitt tre år gamle barnebarn.

Familien til Greenwood har nå betalt for flybilletten til datteren og barnebarnet, slik at de kunne fly til Arkensas for å ta farvel med Williams før han blir henrettet.

- Jeg har sagt at jeg tilgir ham, sier datteren Kayla Greenwood til Springfield News-Leader. Få dager før henrettelsen fant hun ut at Williams hadde barn og barnebarn. Etter at Kayla hadde snakket med familien til Greenwood, kjøpte Kaylas mor, Stacey, billettene

- Da han fant ut at vi har kjøpt flybilletter slik at hans datter og barnebarn kan komme og se ham, så gråt han, sier Greenwood.