Oppsiktsvekkende start for president Donald Trump

NEW YORK (Nettavisen): Fredag ble Barack Obama erstattet av Donald Trump som president i USA, som dermed forlot det demokratiske partiet til fordel for det republikanske.

Det innebærer selvfølgelig betydelige endringer i politikken.

Noen endringer er allerede påbegynt. Trump utstedte fredag en presidentordre som ifølge stabssjef Reince Priebus «minimerer den økonomiske byrden» Obamacare utgjør, i påvente av at den avskaffes. Republikanerne har som mål å avskaffe «Affordable Care Act», som Obamacare egentlig heter.

Straffer førstegangskjøpere

Samtidig signerte Trump også en presidentordre som vil føre til at mange førstegangskjøpere av hjem får høyere lånekostnader per år. Amerikanere med 200.000 dollar i lån vil nå betale 500 dollar mer per år, ifølge Time Magazine.

Denne ordren vil ha liten effekt på velstående huseiere, ettersom den er rettet mot ordninger som kun gjelder personer med lav inntekt, middels kredittrating eller de som har betalt en egenandel på under 20 prosent. Reuters melder at det ikke er oppgitt noen begrunnelse for denne presidentordren.

Trump beordret også at alle nye reguleringer stanses, slik at den nye ledelsen i landet får tid til å kikke nærmere på dem. I tillegg fikk han grønt lys fra Justisdepartementet til å ansette sin svigersønn Jared Kushner som rådgiver i Det hvite hus.

Kontroversene stanset ikke her. Ikke på langt nær.

Hyllet Clinton

Maktskiftet og innsettelsen fredag gikk egentlig ganske utmerket, noe også presidenthistoriker Douglas Brinkley fastslår.

- Sannheten er at han hadde en vellykket innsettelse med et respektfullt publikum. Maktovergangen gikk smertefritt. Tilhengerne hans var gemyttlige. Men han klarer ikke å la være å se på kabel-TV. Nå er starten hans den verste for en president på lang tid, sier Brinkley til Politico.com.

Det startet med en liten tabbe før innsettelsesseremonien, som da han gikk fra sin kone Melania på vei opp trappen til Det hvite hus for å drikke te med Obama. Deretter gikk det bratt nedover.

I feel for Melania. Her husband, @realDonaldTrump doesn't even respect her enough to wait. pic.twitter.com/SlO19KoqNL — E. Dacey-Fondelius (@Fondacey) January 22, 2017

Etter seremonien kom Donald Trump med en både overraskende og oppsiktsvekkende hyllest av Hillary Clinton. Mens mange av Trumps velgere ga ham sin stemme fordi de misliker Clinton og «eliten i Washington», og ble oppmuntret av hans valgløfte om å straffeforfølge demokratenes presidentkandidat, valgte Trump i stedet å hylle Hillary Clinton for å møte opp under innsettelsen hans.

Trump var så takknemlig at han oppfordret alle til å gi henne og Bill Clinton en stående applaus under innsettelseslunsjen fredag.

De fleste har nok fått med seg at det var langt flere som møtte opp under kvinnemarsjene i Washington og storbyer over hele USA lørdag enn på innsettelsen fredag. I stedet for å forklare dette med at fredag var vanlig arbeidsdag, eller helt enkelt la det stå ukommentert, valgte Trump-administrasjonen heller å lyve.

Pressesekretær Sean Spicer sikret seg umiddelbar berømmelse verden over da han lørdag konkluderte med at «det var rekordmange mennesker til stede under innsettelsen av Trump – punktum!», samtidig som bildebevisene fra president Obamas innsettelse åpenbart motbeviste ham.

Spicer klarte også å omtale Mexicos øverste statsleder for statsminister, men Enrique Peña Nieto er ikke statsminister - han er president.

New White House press secretary says Mexico has a 'prime minister.' And Trump spoke to him. https://t.co/YOdIT9dA4l — Russell Contreras (@RussContreras) January 22, 2017

WATCH: Kellyanne Conway defends WH press secretary's "alternative facts." #MTP pic.twitter.com/q4PVzhpA1g — Meet the Press (@MeetThePress) January 22, 2017

Spicer serverte flere usannheter under sin første pressekonferanse. Han hevder at dette var første gang det var lagt ut gulvdekke under innsettelsen, og at dette påvirket det visuelle inntrykket av hvor mange som hadde møtt opp, men det ble brukt gulvdekke også under innsettelsen av Obama i 2013.

Talskvinnen Kellyanne Conway fulgte deretter opp dette ved å beskrive dette som «alternative fakta» under et intervju med det viktige, ukentlige talkshowet «Meet The Press» søndag. Hvis dette inspirerer deg, kan du jo forsøke å fortelle dommeren under neste fotballkamp, når du skyter ballen til innkast, at du faktisk har lagd en «alternativ scoring», og se hvordan det går.

Etter Conways opptreden, startet en bølge av latterliggjørende meldinger med alternative fakta i sosiale medier.

"Actually, 3 Doors Down was always first on our wish list for the #Inauguration concert." #SpicerFacts pic.twitter.com/UOsIc7F5H6 — SpicerFacts (@SpicerFacts) January 22, 2017

"I am a NIgerian prince in need of a small loan. My enormous assets are frozen. Will email you soon. Period." pic.twitter.com/d0kOlmfy1w — Guillermo del Toro (@RealGDT) January 22, 2017

Hillary is president right now. I choose to believe this. #alternativefacts — Full Frontal (@FullFrontalSamB) January 22, 2017

I've NEVER done any drugs in my life nor have I ever swore in public nor smoked a cigarette #alternativefact — Courtney Love Cobain (@Courtney) January 23, 2017

Our solar system has six planets. #AlternativeFact — RainnWilson (@rainnwilson) January 22, 2017

Best. Meme. Ever. Wish I could take credit, not my brilliance. #alternativefact pic.twitter.com/gPfFjrbl8d — Colleen Cowette (@ccowette) January 23, 2017

Feilaktige beskyldninger

Selve innsettelsestalen var også kontroversiell. Mange reagerte på dens nasjonalistiske innhold, men det burde ikke overraske folk med tanke på hans nasjonalistiske valgkamp. Talen ble dessuten skrevet av nasjonalisten Steve Bannon og Stephen Miller.

Den ble også beskyldt for å ha plagiert deler av teksten fra filmer som «The Dark Knight Rises», «Bee Movie» og «Avatar», men dette stemmer ikke. Faktasjekkerne i Snopes.com har undersøkt og avvist disse påstandene.

The cake on the left is the one I made for President Obama's inauguration 4 years ago. The one on the right is Trumps. I didn't make it. 🤔 pic.twitter.com/qJXpCfPhii — Duff Goldman (@Duff_Goldman) January 21, 2017

På toppen av alt dette kom også kjendiskokken Duff Goldman på banen med en anklagende twittermelding om at Trumps innsettelseskake var identisk med den han bakte til Obama for fire år siden.

Dette stemmer, men var ikke mer kontroversielt enn at innsettelseskomiteen var så fornøyd med kaken for fire år siden at de bestilte det samme designet. CNN har kikket nærmere på dette.

Uansett kan man nok fastslå at Trumps tid som president kunne ha fått en bedre start, rent PR-messig.