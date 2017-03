ANNONSE

NEW YORK (Nettavisen): Uten å si det rett ut, har TV-stjernen Oprah Winfrey servert et klart hint om at hun vil vurdere å stille som presidentkandidat i 2020.

Donald Trumps seier i 2016 overbeviste henne om at det faktisk er mulig, selv om man mangler politisk erfaring.

- Jeg trodde faktisk ikke at det var … jeg har aldri engang tenkt tanken på at det var mulig. Jeg tenkte bare «Åh, åh», sa Winfrey under et intervju med David Rubenstein i hans show hos Bloomberg.

Intervjuet ble spilt inn 12. desember, men ikke sluppet ut før denne uka her, melder CNN.

«Det er tydelig nå at du ikke trenger erfaring for å bli valgt til president, eller hva?» spurte Rubenstein i intervjuet.

- Jeg tenkte at jeg ikke hadde den nødvendige erfaringen og kunnskapen. Nå tenker jeg «Åh, åh», sa Winfrey.

Oprah Winfrey har lenge vært engasjert i den politiske debatten og støttet Barack Obama under valgkampen i 2008.