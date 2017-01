Ordkrig preget fredsmøte for Syria

ANNONSE

Syriske opprørere lover fortsatt kamp mot regimet dersom samtalene i Kasakhstan mislykkes. Fredsmøtet fikk en turbulent start da deltakerne kalte hverandre terrorister.

Les også: Twitter-jenta fra Aleppo (7): «Jeg trodde verden var som Aleppo og at bombing var normalt»

Som ventet skjedde det tilsynelatende ikke noe gjennombrudd på første dag av møtet, som Russland, Tyrkia og Iran har fått i stand.

Partene satte seg ved et stort, ovalt bord på et luksushotell i Kasakhstans hovedstad Astana mandag morgen. Etter mange mislykkede fredsframstøt var det nå duket for direkte samtaler mellom partene for første gang siden konflikten brøt ut i 2011.

Men etter den seremonielle åpningen gikk partene raskt hver til sitt, og resten av samtalene fortsatte tilsynelatende indirekte som ved tidligere fredsframstøt i Genève: Ved at partene sitter atskilt, mens FNs Syria-utsending Staffan de Mistura og andre tilretteleggere har meglet mellom dem.

Langet ut mot Iran

En forskjell fra tidligere fredsmøter er likevel at opposisjonens delegasjon denne gangen består av opprørsgrupper som deltar i kampene på bakken. Før har det vært ikke-væpnede, politiske grupper som i hovedsak har representert opposisjonen.

Syrias regjering er representert med FN-ambassadør Bashar Jaafari, mens Mohammad Alloush fra gruppen Islams hær leder opprørernes delegasjon.

I sitt åpningsinnlegg langet Alloush ut mot Iran, en av den syriske regjeringens viktigste allierte. Han krevde at de iranskstøttede militsgruppene i Syria må trekkes ut og føres opp på lister over terrorgrupper.

Selvsikker Assad

Jaafari kalte talen provoserende og uforskammet. Syrias FN-ambassadør omtalte opprørsdelegasjonen som «væpnede terroristgrupper» da han møtte pressen noen timer senere.

Opprørerne anklaget regjeringen for å ha fortsatt sine angrep mot et område i nærheten av Damaskus, i strid med våpenhvilen som ble inngått i desember.

Samtalene i Astana er de første etter at regjeringen, med støtte fra allierte militsgrupper og russiske kampfly, gjenerobret storbyen Aleppo. President Bashar al-Assad føler seg selvsikker nok til at han har krevd at opprørerne nå må legge ned våpnene i bytte mot en avtale om amnesti.

– Overgir oss ikke

Dette blir kontant avvist av opprørerne.

– Vi kommer ikke til å begi oss inn på noen politiske diskusjoner. Om den syriske regjeringen tror at vår deltakelse i Astana betyr at vi kapitulerer, så er det bare innbilning, sier opprørernes talsmann Yahya al-Aridi til nyhetsbyrået AFP.

– Hvis forhandlingene ikke lykkes, har vi dessverre ikke noe annet valg enn å fortsette å kjempe, sier han.

Opprørerne mener at samtalene i denne omgang må dreie seg om å styrke våpenhvilen. Også den er kommet i stand etter initiativ fra Russland, Tyrkia og Iran.

Splittede opprørere

Opprørerne i Syria er sterkt splittet, både ideologisk og regionalt, i tillegg til at de har bånd til ulike utenlandske aktører.

Gruppen til delegasjonsleder Mohammad Alloush, Islams hær, er en islamistisk opprørsgruppe som har fått støtte både fra Tyrkia og Saudi-Arabia.

De ytterliggående islamistene i IS og Jabhat Fateh al-Sham, tidligere kjent som Nusrafronten, er ikke omfattet av våpenhvilen og deltar ikke i Astana. Ahrar al-Sham, en av Syrias største opprørsgrupper, er heller ikke til stede.

Om lag 400.000 mennesker er blitt drept i Syria-krigen, mens millioner av mennesker har flyktet til naboland og land i Europa. Blir møtet som etter planen fortsetter i Astana tirsdag vellykket, planlegges nye samtaler i Genève i februar. (©NTB)