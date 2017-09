Orkanen Irma sett fra verdensrommet: - Må gud beskytte oss alle

Orkanen Irma, den kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet, har nådd flere øyer nordøst i Karibia.

Ekstremværet traff Antigua og Barbuda natt til onsdag lokal tid. Innbyggere forteller om ødelagte telefonlinjer og vrakrester som flyr gjennom lufta.

Irma er den verste orkanen som har hjerjet i Atlanteren, og er registrert på jordskjlvsmålere. Den internasjonale romstasjonen, ISS, befinner seg for tiden mer enn 410 kilometer over jordoverflaten, men orkanen Irma er ikke vanskelig å se.

Se videoen øverst i artikkelen.



- Gud beskytte oss alle



Taket på Barbudas politistasjon har blåst av, og politifolkene måtte rømme til en brannstasjon og et tilfluktssenter i nærheten. Også flere boliger har fått skader, men omfanget av ødeleggelsene er foreløpig ikke kjent.

Myndighetene i øystaten har sendt ut en advarsel som slutter med følgende bønn: Må Gud beskytte oss alle.

Les også: Puerto Ricos guvernør tror orkanen Irma er farligere enn Harvey

IRMA: Dette satelittbildet av Irma viser at orkanen har økt i styrke.



– Mye farligere enn Harvey

Orkanen er oppgradert til kategori 5 og har vindkast på 100 meter per sekund – 360 kilometer i timen. I løpet av dagen vil uværet gradvis bevege seg vestover.

– Det er mye farligere enn Harvey. Utfallet kan bli katastrofalt og svært ødeleggende, sier Puerto Ricos guvernør Ricardo Rossello.

Han mener Irma er farligere enn noe annet ekstremvær som har rammet den amerikanske øya i nyere tid.

Erstatning



Nordmenn som har kjøpt tur til orkan-området, får erstatning, sier Gjensidige til Nettavisen.

- Vi erstatter transport og opphold ved evakuering eller alternativt en ny flybillett hjem. Avbestilling erstatter vi for dem som skal reise frem til og med tirsdag 12. september, forteller kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige.

Han sier videre at kunden først skal kontakte sitt flyselskap eller reisebyrå for å høre om mulighetene for å avbestille.

- Vi har allerede fått henvendelser fra flere kunder, sier han.

Merutgifter for ombooking av flybilletter erstattes, det gjelder også de som vil reise hjem tidligere fra Florida.

- Vi anbefaler folk å følge myndigheters råd og sjekke media, sier kommunikasjonssjefen. Han viser til at selskapet er i høy beredskap, og at det kan komme endrede beslutninger avhengig av hvordan situasjonen utvikler seg.

Strømnettet kan bryte sammen

– Mye av infrastrukturen vil ikke kunne motstå disse kreftene, advarer Rossello.

Et kraftselskap på Puerto Rico frykter at enkelte områder kan bli strømløse i uker eller måneder etter Irmas herjinger. Orkanens øye ventes å passere drøye 80 kilometer fra øya onsdag kveld.

Før dette vil de populære turistmålene Saint-Martin, Saint-Barthélemy og Jomfruøyene bli rammet. Også den tidligere dansk-norske kolonien Dansk Vestindia kan bli berørt.

Fransk værvarsling advarer mot 12 meter høye bølger og veldig høy vannstand langs kysten.

Fakta: Fakta om orkaner

* Orkanen Irma er en kategori 5-orkan, har vindkast på opp mot 100 meter i sekundet og er den kraftigste som noen gang er registrert i Atlanterhavet. * Tropiske orkaner er en betegnelse på sykloner i atlanterhavsområdet og østre stillehavsområdet. I det vestlige stillehavsområdet kalles de tyfoner eller taifuner. I Indiahavet brukes syklon, som altså også er den generelle betegnelsen. * Orkaner dannes over havet under lavtrykk når havoverflaten er minst 26,5 grader og luften i atmosfæren over er fuktig. * Den varme og fuktige luften beveger seg i en oppadgående spiral som vokser kraftig. Hele uværet kan ha en diameter på mellom 300 og 500 km. I syklonens øye kan det være helt vindstille. * Det er ikke bare vinden som forårsaker skade, men også det kraftige regnet og flombølger som skyller inn over kystområdene. * I norsk terminologi brukes orkan som en generell betegnelse på vind på over 32,5 meter i sekundet. * En kategori 1-orkan har vindhastighet på 32,5 til 42,4 meter i sekundet. * Kategori 2: 42,5-48,9 m/s. * Kategori 3: 50-57,9 m/s. * Kategori 4: 58-68,9 m/s. * Kategori 5: Over 69 m/s. (Kilde: Store norske leksikon, Ritzau, NTB)

– Folk er nervøse

USAs president Donald Trump har erklært katastrofetilstand i Puerto Rico, De amerikanske Jomfruøyer og Florida. Orkanen vil kunne treffe Florida i helgen.

– Folk er nervøse og forbereder seg på det verste. Butikker er tomme for vann og andre nødvendigheter. Det er også flere bensinstasjoner som er tomme for drivstoff, sier nordmannen Ståle Egenes (31), som bor i Tampa i Florida, til NTB.

På Bahamas blir seks øyer evakuert, og myndighetene advarer om at uværet er «potensielt katastrofalt».

Tidligere har det vært like kraftige orkaner i Mexicogolfen og Det karibiske hav. Men Irma er det kraftigste uværet som noen gang er registrert ute i selve Atlanterhavet. Irmas vedvarende vindstyrke er målt til 82 meter per sekund.

Les mer: Den livstruende orkanen Irma kan ramme Florida



Unormalt varmt

Orkaner får energi fra varmt havvann, og Irma befinner seg over havområder som er 1,8 grader varmere enn normalt.

Klimaforskere har lenge advart om at de kraftigste orkanene og tyfonene kan bli enda kraftigere etter hvert som temperaturen på jorda stiger. I løpet av de siste hundre årene har gjennomsnittstemperaturen steget omtrent 1 grad, hovedsakelig som følge av menneskeskapte utslipp av klimagasser.

Meteorologer forventer at Irma vil bevege seg nær Den dominikanske republikk, Haiti og Cuba etter Puerto Rico.

I lutfattige Haiti pågår fortsatt gjenoppbyggingen etter orkanen Matthew i fjor og det voldsomme jordskjelvet som rammet landet i 2010.