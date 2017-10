Orkanen Nate treffer USA på to steder

Orkanen traff fastland i natt.

Med kraftig vind og nedbør feide orkanen Nate natt til søndag inn i Mississippi etter først å ha truffet USAs fastland på kysten av Louisiana.

Orkanen hadde en styrke på 38 meter per sekund, eller drøyt 137 kilometer i timen da den nådde USA, og er dermed kategorisert som en kategori 1-orkan, ifølge USAs nasjonale orkansenter (NHC).

Nate traff Mississippi noen få kilometer vest for Biloxi med en kraftig stormflo som gjorde at vannet steg dramatisk og oversvømmet større områder inn fra kysten.

Flere steder ble veier oversvømmet og husstander mistet strømmen, men det er ikke meldt om dødsfall eller personskader.

Stormen er langt svakere enn de kraftige orkanene Harvey, Irma og Jose som tidligere traff USA, men det er utstedt orkanvarsel langs golfkysten i delstatene Mississippi, Alabama, Louisiana og de vestlige delene av Florida.

Noen timer tidligere raste stormen inn fra Mexicogolfen over et lite befolket område ved utløpet av Mississippi-elva i det sørøstlige hjørnet av Louisiana, et lengre stykke unna New Orleans enn fryktet. Derfra krysset den Chandeleur-bukta i retning Mississippi.

En seilbåt er blåst på land i Mississippi av orkanen Nate.

Beveger seg raskt

Det var ventet at Nate ville tilta ytterligere i styrke, men det har foreløpig ikke skjedd. Ifølge prognosene ville orkanen søndag bli nedgradert til tropisk storm.

Stormen forflytter seg raskt, noe som er en fordel fordi den da ikke blir liggende lenge over samme sted med kraftig regn. De omfattende oversvømmelsene i Texas i august skyldtes at orkanen Harvey ble liggende stille i en hel uke.

Fra kysten ventes stormen å bevege seg nordover gjennom Mississippi og Alabama til Tennessee.

Gikk klar av Mexico

Stormen svekket seg noe på sin ferd fra Mellom-Amerika i retning USA. Det var frykt for at den kunne nå land langs Yucatán-halvøya i Mexico, men den gikk klar av det mexicanske fastlandet.

Stormen har allerede ført til dødelig flom i Mellom-Amerika. I Nicaragua førte Nate til to uker med nesten konstant regnvær. Minst elleve personer mistet livet der. I Costa Rica mistet sju personer livet. Der er 15 fortsatt savnet. I Honduras er tre omkommet og tre savnet.

Nate er den fjerde orkanen som rammer USA på to måneder, men den første som rammer Mississippi og det østlige Louisiana siden Katrina som kostet nesten 2.000 mennesker livet i 2005.'

Mest sett siste uken