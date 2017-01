DRFEPT: 100 mennesker skal ha blitt drept da nigerianske fly bombet en flyktningeleir i Rann-området i Nigeria. (Google maps)

Over 100 skal være drept i feilbombing av flyktningleir i Nigeria

Over hundre mennesker skal være drept etter at et nigeriansk kampfly feilbombet en flyktningleir nordøst i landet, opplyser en talsmann for lokale myndigheter.