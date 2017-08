Over 130 til sykehus etter ukjent kjemisk utslipp ved britisk strand

133 strandgjester nær Eastbourne i England ble sendt til sykehus etter at de begynte å kaste opp og svi i øynene som følge av et ukjent kjemisk utslipp i lufta.

Stranda Birling Gap var fullpakket av strandgjester som koste seg i varmen søndag ettermiddag. Plutselig ble området dekket av en ukjent «kjemisk dis» og folk meldte om sviende øyne og hals, pusteproblemer og oppkast, opplyser politiet i Sussex.

133 personer ble sendt til sykehus for behandling, melder BBC.

– En tåkedis kom plutselig sigende inn over oss. Det var kraftig klorlukt i lufta. Det var definitivt en uvanlig hendelse, tatt i betraktning av at det var en vakker skyfri solskinnsdag 10 minutter tidligere, sier Kyle Crickmore, som var på stranda sammen med familien.

– En vakker ettermiddag ble plutselig avbrutt av en merkelig dis som ga folk sviende øyne og som førte til at stranda og klippene ble evakuert, uttaler en annen strandgjest.

Redningsselskapet RNLI har opplyst at det «trolig dreier seg om et gassholdig utslipp» i lufta som kom inn over land og som rammet et betydelig antall personer på stranda og på klippene.

Brann- og redningsetaten i East Sussex mener det er høyst usannsynlig at det dreide seg om utslipp av klorgass, selv om strandgjester har sagt at de merket klorlukt.

Trolig har disen kommet inn fra sjøen, mener politiet, men opprinnelsen er så langt ukjent. Tidligere hendelser har vært knyttet til et industrianlegg i Frankrike.

(©NTB)

Har du sett denne videoen?