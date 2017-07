547 gutter i et av Tysklands best kjente katolske guttekor skal ha blitt utsatt for seksuelle eller psykiske overgrep opp gjennom årene, viser en ny rapport.

De første anklagene om overgrep mot gutter i Regensburg Domspatzen ble kjent i 2010, og i februar 2015 erkjente den katolske menigheten i byen at 73 gutter hadde blitt utsatt for overgrep og tilbød dem erstatning på 24.000 kroner hver.

Koret ble fra 1964 til 1994 ledet av pave Benedikts bror George Ratzinger, og de fleste overgrepene skal ha funnet sted i akkurat disse 30 årene.

Ratzinger hevder at det ikke fant sted overgrep, men etter press gikk bispedømmet videre med saken. En uavhengig advokat la i fjor fram en rapport som slo fast at 231 korgutter var blitt utsatt for overgrep.

En ny rapport som ble lagt fram tirsdag viser at antallet gutter som ble misbrukt trolig er mer enn dobbelt så høyt. Hele 547 medlemmer av koret skal ha blitt misbrukt fra 1945 til begynnelsen av 1990-tallet.

Guttene som ble misbrukt beskriver sin tid ved den katolske skolen som et fengsel, et helvete og en konsentrasjonsleir. Andre beskriver en tid preget av vold, frykt og hjelpeløshet.

Det er nå ventet at bispedømmet vil betale nærmere 200.000 norske kroner til hvert av ofrene.