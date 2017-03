Overhuset vil sikre EU-borgere etter brexit

ANNONSE

Ifølge forslaget, som er lagt fram av opposisjonspartiet Labour, må regjeringen garantere at EU-borgere som er bosatt i Storbritannia, får beholde oppholdstillatelse og rettigheter når de formelle EU-forhandlingene starter.

Forslaget har sterk støtte hos Liberaldemokratene.

– I dag står Liberaldemokratene opp og forsvarer EU-borgere som bor, arbeider og har sitt hjem i Storbritannia, skriver Liberaldemokratenes leder Tim Farron på Twitter før avstemningen.

Labours leder i Overhuset, Angela Smith, anklaget tirsdag regjeringen for å gjøre EU-borgere til et forhandlingskort. Hun mener dette er "skammelig", og at det kan ramme både britisk økonomi og viktige samfunnsoppgaver hardt.

Uttalelsen var et svar på et brev til Overhuset fra innenriksminister Amber Rudd, som har bedt Parlamentets øverste kammer om å la være å stemme over endringen. Hun lovet samtidig at Overhuset vil få anledning til å stemme om EU-borgernes rettigheter når regjeringen på et senere tidspunkt legger fram et lovforslag om en ny innvandringspolitikk.

Parlamentet skal etter planen stemme over brexit-loven allerede neste uke. Dermed vil May få grønt lys til å starte formelle utmeldingsforhandlinger med EU, en prosess som er ventet å vare et par år. Hvis Overhuset stemmer for at regjeringen må garantere for EU-borgeres rettigheter, kan det forsinke prosessen.