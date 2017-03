Overlevde partnervold: Giftet seg med mannen som reddet henne

ANNONSE

I 2012 ble den dengang 20 år gamle Melissa Dohme oppringt av sin tidligere kjæreste som ville møte henne en siste gang. Han ville få en avslutning på deres tidligere forhold.

Forholdet hadde vært fullt av vold, og Dohme fryktet at han ville gjøre alvor av tidligere trusler om å drepe henne. Hun gikk ut og møtte ham i håp om at han endelig skulle la henne være i fred.

Da hun møtte ekskjæresten sin i veien utenfor hennes hjem, ble hun overfalt og stukket 32 ganger med kniv. Hill ble forlatt døende i veikanten. Hjertet hennes stoppet fire ganger, men overlevde takket være et fantastisk helsevesen.

Redningsmannen



Blant de første ambulansepersonellet som ankom stedet, var Cameron Hill. Han og kollegene behandlet Dohme på stedet, fikk henne inn i deres helikopter og fraktet henne til sykehus.

- Da jeg hørte at de skulle fly meg til sykehus, så forsto jeg at de ikke trodde jeg ville overleve. De flyr bare pasienter som er så skadet at de holder på å dø, har Dohme tidligere fortalt i tv-programmet 48 timer.

Et år senere møtte Dohme og Cameron hverandre til lunsj. Hun ville takk mannen som reddet henne, og han ville se hvordan det hadde gått med den unge kvinnen som hadde ligget kritisk skadd i veikanten.

Giftet seg



Det ble søt musikk og de to begynte å date. I 2015 fridde Cameron, og denne måneden giftet de seg.

- Min drøm har gått i oppfyllelse, skriver Dohme Hill på sin Facebook-side.

I dag jobber Melissa Dohme Hill i organisasjonen Hands Across The Bay, som hjelper familier med ulike problemer. Dohme Hill har blitt en talsperson mot familievold. Blant annet har hun blitt intervjuet i det kjente tv-programmet 48 timer.

Hennes overgriper ble dømt til livstid i fengsel uten mulighet for å bli løslatt.