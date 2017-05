ANNONSE

En av mennene er allerede mistenkt for å ha mishandlet 19 år gamle Tova Moberg, som etter en lengre leteaksjon, ble funnet død mandag kveld.



En nær familievenn forteller til Aftonbladet at mannen (22) har kjent Tova siden hun var 14-15 år gammel.



Det var den 19. mars det kom inn en politianmeldelse fra Tova Moberg om at den nå siktede mannen skal ha mishandlet henne.

Ugjerningen skal har skjedd i samme by som Tova ble funnet død mandag.

DREPT: 19 år gamle Tova Moberg ble funnet død i en innsjø i Norrland i Sverige. Tre menn er pågrepet.



Politiet i Sverige vil ikke kommentere til den svenske avisen om den siktetede mannen ble avhørt eller anholdt vedrørende den angivelige mishandlingen.

Oppførte seg mistenkelig

Ifølge statsadvokat Ulf Back har den døde kvinnen ytre tegn til vold på kroppen, og politiet mistenker at kvinnen ble drept.



Ifølge Back kan de tre drapsmistenkte mennene knyttes til Moberg, og det er sikret spor på gården politiet har gjennomsøkt.

De er siktet for bortføring, men er nå mistenkt for drap. Saken er nå overført til statsadvokaten i Gävle, der det skal tas stilling til om siktelsen mot de tre unge mennene skal utvides.



Mennene ble brakt inn til avhør natt til mandag etter at øyenvitner hadde observert dem i en båt på en innsjø sør for Hudiksvall i Hälsingland. De skal da ha oppført seg mistenkelig.

Avviser innblanding

– Han avviser at han har noe med dette å gjøre, sier Jan Nyman, forsvareren til en av de mistenkte.



Moberg ble sist sett natt til søndag, og ble meldt savnet av sine foreldre.

Leteaksjonen var mandag kveld rettet mot innsjøen og en gård som ligger ved innsjøen, og sent på kvelden fant de den døde personen som nå er identifisert som Tova Moberg.



19-åringen har ifølge Aftonbladet en kobling til gården via en bekjent, som bor på adressen.