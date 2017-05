PÅGREPET FOR DRAP: Xavier Jugele ble hedret under en seremoni 25. april, fire dager etter at han ble drept. Gjerningsmannen ble skutt og drept. Nå er en person pågrepet i samme sak. Foto: Christophe Ena (AP)

Pågripelse etter politidrap i Paris

En person er pågrepet i Frankrike i forbindelse med drapet på en politimann på Champs-Élysées 21. april.